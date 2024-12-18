Голкипер Пётр Кочетков стал первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»
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25-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков признан НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором «ураганы» одержали сухую победу со счётом 4:0. Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот и оставил их в неприкосновенности.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp) 2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21 3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13 4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44
Второй звездой встречи эксперты назвали американского защитника «Каролины» Шейна Гостисбера, в активе которого два результативных паса. Третьей звездой стал финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, на счету которого последняя заброшенная шайба и результативный пас на российского форварда Андрея Свечникова, открывшего счёт.
Видео: Пётр Кочетков вернулся на тренировки после травмы
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