Голкипер Пётр Кочетков стал первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

25-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков признан НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс», в котором «ураганы» одержали сухую победу со счётом 4:0. Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот и оставил их в неприкосновенности.

Второй звездой встречи эксперты назвали американского защитника «Каролины» Шейна Гостисбера, в активе которого два результативных паса. Третьей звездой стал финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, на счету которого последняя заброшенная шайба и результативный пас на российского форварда Андрея Свечникова, открывшего счёт.

Видео: Пётр Кочетков вернулся на тренировки после травмы