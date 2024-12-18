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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» лидерство на Востоке НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» лидерство на Востоке НХЛ
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В ночь с 17 на 18 декабря в американском Чикаго на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Таким образом, «столичные» не набрали очков в этой игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 04:16     0:2 Манджапане (Эллер, Врана) – 13:18     1:2 Михеев (Терявяйнен) – 40:51 (sh)     2:2 Броди (Михеев, Терявяйнен) – 54:07     3:2 Донато (Мёрфи, Терявяйнен) – 57:42    

Отметим, что в параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях уверенно обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1. Благодаря этому результату «дьяволы» вырвались в лидеры в Восточной конференции НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палат (Хьюз, Песке) – 15:13     0:2 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 33:09 (pp)     0:3 Диллон – 43:38     1:3 Кайру (Фолк, Шенн) – 50:28     1:4 Братт (Хьюз) – 56:44    

Таким образом, на счету «Нью-Джерси» теперь 45 очков после 34 игр. «Вашингтон», в свою очередь, набрал 44 очка по итогам 31 матча.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря. «Дэвилз» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 20 декабря.

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