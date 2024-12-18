«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» лидерство на Востоке НХЛ

В ночь с 17 на 18 декабря в американском Чикаго на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Таким образом, «столичные» не набрали очков в этой игре.

Отметим, что в параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях уверенно обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1. Благодаря этому результату «дьяволы» вырвались в лидеры в Восточной конференции НХЛ.

Таким образом, на счету «Нью-Джерси» теперь 45 очков после 34 игр. «Вашингтон», в свою очередь, набрал 44 очка по итогам 31 матча.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря. «Дэвилз» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 20 декабря.

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