«Я провёл посредственный матч». Лайне — о хет-трике в ворота «Баффало»

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне прокомментировал свой хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:1).

«Если не брать голы, то у меня были игры в миллион раз лучше, в которых я не забил ничего. В большинстве у меня получилось, но в остальном я бы назвал своё сегодняшнее выступление абсолютно посредственным, но этого оказалось достаточно», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.

Напомним, все три своих шайбы в этом матче финн забросил при реализации лишнего. Он провёл всего семь матчей в этом сезоне из-за травмы колена. В этих встречах Лайне набрал 7 (6+1) очков. Форвард присоединился к «Монреалю» в минувшее межсезонье в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс».