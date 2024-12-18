«Я провёл посредственный матч». Лайне — о хет-трике в ворота «Баффало»
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Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне прокомментировал свой хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Армиа (Эванс, Хейнеман) – 00:19 2:0 Лайне (Судзуки, Слафковски) – 06:26 (pp) 2:1 Козенс (Петерка, Пауэр) – 23:43 3:1 Слафковски (Кофилд, Савар) – 25:54 4:1 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 29:45 (pp) 5:1 Лайне (Кофилд, Хатсон) – 30:55 (pp) 6:1 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 39:15
«Если не брать голы, то у меня были игры в миллион раз лучше, в которых я не забил ничего. В большинстве у меня получилось, но в остальном я бы назвал своё сегодняшнее выступление абсолютно посредственным, но этого оказалось достаточно», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.
Напомним, все три своих шайбы в этом матче финн забросил при реализации лишнего. Он провёл всего семь матчей в этом сезоне из-за травмы колена. В этих встречах Лайне набрал 7 (6+1) очков. Форвард присоединился к «Монреалю» в минувшее межсезонье в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс».
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