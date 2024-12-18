НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 декабря
Поделиться
Сегодня, 18 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Армиа (Эванс, Хейнеман) – 00:19 2:0 Лайне (Судзуки, Слафковски) – 06:26 (pp) 2:1 Козенс (Петерка, Пауэр) – 23:43 3:1 Слафковски (Кофилд, Савар) – 25:54 4:1 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 29:45 (pp) 5:1 Лайне (Кофилд, Хатсон) – 30:55 (pp) 6:1 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 39:15
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Гавриков) – 00:33 1:1 Малкин (Бантинг, Раст) – 26:22 1:2 Тюркотт (Гавриков, Спенс) – 31:38 2:2 Грызлик (Кросби, Ракелль) – 54:25 3:2 Ракелль (Карлссон, Бантинг) – 61:44
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гленденинг (Пербикс, Лиллеберг) – 03:21 2:0 Пол – 21:28 3:0 Гюнцель (Пол) – 27:36 4:0 Чаффи (Пол, Хагель) – 34:18 (pp) 4:1 Пюухтия – 47:23 4:2 Фантилли (Марченко) – 48:05 4:3 Силлинджер (Воронков, Марченко) – 54:11 (pp) 5:3 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 57:51
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp) 2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21 3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13 4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 13:37 2:0 Вильсбю (Стэмкос, Форсберг) – 51:59
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палат (Хьюз, Песке) – 15:13 0:2 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 33:09 (pp) 0:3 Диллон – 43:38 1:3 Кайру (Фолк, Шенн) – 50:28 1:4 Братт (Хьюз) – 56:44
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 04:16 0:2 Манджапане (Эллер, Врана) – 13:18 1:2 Михеев (Терявяйнен) – 40:51 (sh) 2:2 Броди (Михеев, Терявяйнен) – 54:07 3:2 Донато (Мёрфи, Терявяйнен) – 57:42
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Коронато (Коулман, Баклунд) – 20:54 2:0 Кадри (Юбердо, Поспишил) – 21:21 2:1 Линдхольм – 26:31 3:1 Ломберг (Зари, Пеллетье) – 37:19 3:2 Гики (Пик, Лорей) – 44:14 3:3 Маклафлин (Маршан, Линдхольм) – 46:51 3:4 Пастрняк (Макэвой) – 64:22
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Амадио) – 28:02 0:2 Грегор (Грейг, Остапчук) – 32:45 0:3 Штюцле (Годетт, Жиру) – 44:18
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 12:18 1:1 Тоффоли (Коваленко, Селебрини) – 21:52 1:2 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 27:28 (pp) 2:2 Селебрини (Уолман, Тоффоли) – 37:11 (pp) 3:2 Зеттерлунд (Уолман) – 44:44
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 45 очков после 34 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 45 очками после 32 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 18 декабря 2024
-
08:32
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:02
-
07:38
-
07:37
-
07:33
-
07:19
-
07:13
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:39
-
06:25
-
06:25
-
06:05
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
05:29
-
04:40
- 17 декабря 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:24
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:44
-
22:40