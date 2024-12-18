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18 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, UFC, Винисиус, Кучеров, Александр Овечкин

Овечкин близок к возвращению, слухи об уходе Виллиана Жозе из «Спартака». Главное к утру
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что травмированный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет готов сыграть матч ещё до рождественского перерыва, нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть московский клуб и продолжить карьеру в Бразилии, крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Инсайдер НХЛ: Овечкин может сыграть в матче «Вашингтона» ещё до паузы на Рождество.
  2. Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» и продолжить карьеру в Бразилии.
  3. Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года на премии The Best от ФИФА.
  4. «Милуоки» выиграл Кубок НБА, победив в финале «Оклахому» с трипл-даблом Янниса Адетокунбо.
  5. Московское «Динамо» на своей площадке всухую уступило «Барысу», Бурдасов оформил дубль.
  6. Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.
  7. Стал известен лучший вратарь года по версии IFFHS. Мамардашвили — третий, Лунин — шестой.
  8. Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» уйти с 0:2 и добиться победы над «Вашингтоном».
  9. Гол Максима Берёзкина принёс «Локомотиву» третью победу в сезоне над СКА.
  10. В UFC анонсировали поединок Вячеслава Борщёва и Тома Нолана.
  11. Кучеров приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ. У четырёх игроков — по 47 очков.
  12. Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд.
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