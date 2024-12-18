Овечкин близок к возвращению, слухи об уходе Виллиана Жозе из «Спартака». Главное к утру

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что травмированный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет готов сыграть матч ещё до рождественского перерыва, нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть московский клуб и продолжить карьеру в Бразилии, крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».