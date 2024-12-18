«Тампа» провела церемонию, в которой поздравила Василевского с 500-й игрой в карьере

«Тампа-Бэй Лайтнинг» перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3) провела церемонию, в которой поздравила российского вратаря Андрея Василевского с 500-й игрой в карьере.

Во время разминки игроки «Тампы» надели специальные майки с прозвищем Василевского Большой Кот и номером 500 под ним.

На церемонии команда показала на большом экране отрывок из его карьеры, после чего Василевский выехал на лёд под громкие овации толпы. К нему присоединились его жена Ксения и сын Лукас для вручения различных подарков. Никита Кучеров начал мероприятие с вручения букета цветов Ксении.

Капитан Виктор Хедман от имени партнёров по команде вручил Василевскому ключи от гольф-кара, а затем тренер вратарей Франц Жан вручил ему серебряную клюшку с гравировкой. Жан был тренером вратарей Василевского во всех 500 играх НХЛ.

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