Лайне стал лидером по количеству хет-триков в НХЛ среди действующих финских игроков

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:1) оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Лайне оформил свой 11-й хет-трик в карьере и обошёл Микко Рантанена (10), став лидером среди действующих финских игроков.

Среди всех финнов Лайне уступает только Теэму Селянне (22) и Яри Курри (23).

Напомним, все три своих шайбы в этом матче финн забросил при реализации лишнего. Он провёл всего семь матчей в этом сезоне из-за травмы колена. В этих встречах Лайне набрал 7 (6+1) очков. Форвард присоединился к «Монреалю» в минувшее межсезонье в результате обмена из «Коламбус Блю Джекетс».