Марк Шайфли побил исторический рекорд Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:2 в пользу «акул».

31-летний нападающий «Джетс» Марк Шайфли поучаствовал в обеих шайбах своей команды, отметившись голом и результативной передачей.

Таким образом, эта игра стала 110-й для канадца за карьеру в «Виннипеге», в которой он отметился минимум одним голом и минимум одним ассистом и вышел по этому показателю на чистое первое место в истории франшизы «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз», обойдя российского нападающего Илью Ковальчука (109).

Всего в нынешнем сезоне на счету Шайфли, с учётом этой игры, 36 (17+19) очков в 32 матчах.