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Марк Шайфли побил исторический рекорд Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»

Марк Шайфли побил исторический рекорд Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Виннипег Джетс». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:2 в пользу «акул».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 12:18     1:1 Тоффоли (Коваленко, Селебрини) – 21:52     1:2 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 27:28 (pp)     2:2 Селебрини (Уолман, Тоффоли) – 37:11 (pp)     3:2 Зеттерлунд (Уолман) – 44:44     3:3 Коннор – 51:56 (pp)     3:4 Лаури (Демело, Эпплтон) – 58:47    

31-летний нападающий «Джетс» Марк Шайфли поучаствовал в обеих шайбах своей команды, отметившись голом и результативной передачей.

Таким образом, эта игра стала 110-й для канадца за карьеру в «Виннипеге», в которой он отметился минимум одним голом и минимум одним ассистом и вышел по этому показателю на чистое первое место в истории франшизы «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз», обойдя российского нападающего Илью Ковальчука (109).

Всего в нынешнем сезоне на счету Шайфли, с учётом этой игры, 36 (17+19) очков в 32 матчах.

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