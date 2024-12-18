«У нас ничего не получалось». Главный тренер «Вашингтона» — о поражении от «Чикаго»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гостевое поражение от «Чикаго Блэкхоукс».
«У нас не получилось провести полноценную игру с начала до конца, ничего не получалось. Гостевой матч не может быть оправданием. Мы всё равно должны быть в состоянии справиться с этим, но сегодня по какой-то причине этого не произошло», — цитирует Карбери сайт НХЛ.
Напомним, в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). В следующем матче «Вашингтон» встретится на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 04:16 0:2 Манджапане (Эллер, Врана) – 13:18 1:2 Михеев (Терявяйнен) – 40:51 (sh) 2:2 Броди (Михеев, Терявяйнен) – 54:07 3:2 Донато (Мёрфи, Терявяйнен) – 57:42
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