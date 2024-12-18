«У нас ничего не получалось». Главный тренер «Вашингтона» — о поражении от «Чикаго»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гостевое поражение от «Чикаго Блэкхоукс».

«У нас не получилось провести полноценную игру с начала до конца, ничего не получалось. Гостевой матч не может быть оправданием. Мы всё равно должны быть в состоянии справиться с этим, но сегодня по какой-то причине этого не произошло», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

Напомним, в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). В следующем матче «Вашингтон» встретится на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря.