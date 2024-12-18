Карбери рассказал, что осталось сделать Овечкину для возвращения в состав после перелома

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какие тренировочные занятия осталось пройти звёздному капитану команды Александру Овечкину для возвращения в состав после перелома ноги.

«Да, следующий шаг — это просто полноценная тренировка, на которой не придётся отстранять его от контактных упражнений. Ему точно понадобится как минимум одна из них, а возможно, и несколько, прежде чем вернуться в состав после того, как он пропустил так много времени. Иногда, когда ты пропускаешь пару игр, тебе нужна всего одна тренировка, чтобы вернуться, но с учётом того, что он пропустил четыре недели, в идеале провести несколько, прежде чем получить зелёный свет на участие в матче.

Он прогрессирует. Это всё, что я могу сказать: всё идёт по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении. Так что произойдёт ли это [его возвращение] через неделю или через две недели — это пока вопрос, но дело идёт, так что теперь он находится на последнем этапе к тому, чтобы надеть обычное джерси, он уже на финишной прямой. Так что посмотрим, как пройдёт следующая неделя», — приводит слова Карбери RMNB.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.