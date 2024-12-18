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Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о несчастном случае с Макдэвидом на тренировке

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о несчастном случае с Макдэвидом на тренировке
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о столкновении капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида с защитником Дарнеллом Нурсом на тренировке команды. Сообщается, что после столкновения Макдэвид упал на лёд. Ему удалось подняться самостоятельно, но он осторожно ушёл в раздевалку.

«Я думаю, у Макдэвида всё в порядке. Иногда это случается. Нужно быть осторожным, но, если у тебя никогда не будет контактов на тренировках, ты не сможешь смоделировать игровые ситуации. А это был просто несчастный случай. Я думаю, что всё в порядке», — приводит слова Ноблоха Sportsnet.

В текущем сезоне Макдэвид сыграл 28 матчей, в которых набрал 44 (14+30) очка.

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