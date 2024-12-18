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Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс, результат матча 18 декабря 2024, счет 3:4, НХЛ 2024-2025

Передача Коваленко не спасла «Сан-Хосе» от поражения в игре с «Виннипегом»
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18 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 12:18     1:1 Тоффоли (Коваленко, Селебрини) – 21:52     1:2 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 27:28 (pp)     2:2 Селебрини (Уолман, Тоффоли) – 37:11 (pp)     3:2 Зеттерлунд (Уолман) – 44:44     3:3 Коннор – 51:56 (pp)     3:4 Лаури (Демело, Эпплтон) – 58:47    

На 13-й минуте первого периода Кайл Коннор с передач Марка Шайфли и Габриэля Виларди открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Тайлер Тоффоли с передач Николая Коваленко и Маклина Селебрини восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте второго периода Марк Шайфли с передач Коула Перфетти и Габриэля Виларди вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Маклин Селебрини с передач Джейка Уолмана и Тайлера Тоффоли сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Фабиан Зеттерлунд с передачи Джейка Уолмана впервые в игре вывел «Сан-Хосе» вперёд. На 12-й минуте периода Кайл Коннор с передач Габриэля Виларди и Марка Шайфли сделал счёт 3:3. В конце игры Адам Лаури принёс гостям победу.

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