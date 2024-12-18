Передача Коваленко не спасла «Сан-Хосе» от поражения в игре с «Виннипегом»

18 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На 13-й минуте первого периода Кайл Коннор с передач Марка Шайфли и Габриэля Виларди открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Тайлер Тоффоли с передач Николая Коваленко и Маклина Селебрини восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте второго периода Марк Шайфли с передач Коула Перфетти и Габриэля Виларди вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Маклин Селебрини с передач Джейка Уолмана и Тайлера Тоффоли сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Фабиан Зеттерлунд с передачи Джейка Уолмана впервые в игре вывел «Сан-Хосе» вперёд. На 12-й минуте периода Кайл Коннор с передач Габриэля Виларди и Марка Шайфли сделал счёт 3:3. В конце игры Адам Лаури принёс гостям победу.

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