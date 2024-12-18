Кравец: в судействе должна быть этика, можно было не смеяться в лицо

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал второй гол ЦСКА в ворота китайской команды.

«Не хочу обсуждать судейство. Но, мне кажется, должна быть этика. В моменте со вторым голом, когда шайба попала в судью, можно было подъехать и извиниться, а не смеяться в лицо. Ну и, когда шайба попадает в сетку, четыре человека в поле и военная комната должны видеть этот момент, а не перекладывать ответственность на команду. Судейство в целом нормальное, просто хотелось бы, чтобы отношения между судьями и командами были достойными», – цитирует Кравца «РБ Спорт».

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Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Куньлунем». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.