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Быков: люди в «Авангарде» знают, что делают, не должно быть никакой паники

Быков: люди в «Авангарде» знают, что делают, не должно быть никакой паники
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о нестабильной игре «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У всех команд бывают неудачные этапы. Да, сейчас «Авангард» находится в кризисной ситуации. Но в Омске работают достаточно опытные специалисты, которые связаны с хоккеем не первый год. И они уже проходили через такие спады и кризисы. Теперь важно без суеты и паники провести аналитическую работу и улучшить состояние команды, привлечь усиление или найти дополнительные ресурсы. Здесь не должно быть никакой паники. Люди в «Авангарде» знают, что делают. Они опытные специалисты. И традиции омского хоккея позволят им подняться вверх по турнирной таблице», — приводит слова Быкова Metaratings.

Омский клуб после 34 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 34 очка.

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