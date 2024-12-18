Хорватский нападающий СКА Рендулич прокомментировал новости о возможности обмена

Нападающий СКА Борна Рендулич прокомментировал новости о возможности обмена из армейского клуба.

— Вы пропустили много матчей, недавно вернулись в основной состав. Что скажете про своё игровое время?

— Когда вернулся, изначально я играл по 5-10 минут. Но я не думаю об игровом времени, тренерских решениях. Я здесь, чтобы работать, делать, что нужно. Я профессионал и должен быть готов в любой момент, когда тренерский штаб будет во мне нуждаться. И показывать свой лучший хоккей, когда мне дают шанс.

— В медиа много писали о возможном трансфере из СКА. Как реагировали на эти новости?

— Я особо не придавал значения этому. Давайте так, я не очень хорошо знаю русский язык, мне сложно читать российские медиа, поэтому я на этом не фокусировался. Это было всё в прошлом, а я смотрю в будущее.

— Ваши мысли только о СКА? Чувствуете себя комфортно в Петербурге?

— Я уже обжился здесь, играю больше года, мне всё нравится. Надо думать, как прибавлять, если хочу здесь остаться, у меня есть время, чтобы прибавить в своей игре, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.