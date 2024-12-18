Рендулич: многие в СКА играли по четыре матча за пять дней, это непросто

Нападающий СКА Борна Рендулич прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3).

— Это был не лучший наш матч. «Локомотив» был заряжен с первых секунд, мы – нет. В первом периоде мы по большей части только защищались, хорошо, что удалось удержаться по счёту, забить гол. По ходу игры стали действовать лучше, но итог не в нашу пользу – это расстраивает.

— В отличие от многих ребят в составе СКА вы не участвовали в Кубке Первого канала. Удалось за это время отдохнуть?

— У нас есть ребята, которые остались без игр во время паузы. Мы много тренировались. Многие, конечно, играли по три-четыре матча за пять дней, это непросто. Но что есть, то есть, это был первый матч после того, как чемпионат возобновили, мы должны были быть к нему готовы. Должны быть готовы к каждой игре, к каждому сопернику. Сейчас важно забыть об этом результате и готовиться к следующему матчу.

— Чувствовали себя более свежим в сравнении с партнёрами по команде?

— Мне трудно сказать, я стараюсь помогать команде побеждать в любом состоянии, делать всё, что в моих силах, ради результата. Мы не победили, это значит, никто не может сказать, что сегодня провёл хорошую игру, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.