«Пётр был великолепен». Главный тренер «Каролины» — об игре Кочеткова с «Айлендерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был лучшим игроком во встрече с «Нью‑Йорк Айлендерс».

«Кочетков явно был лучшим игроком сегодня. Мы забросили много и немного расслабились. Такое иногда случается: когда вы получаете раннее преимущество, трудно удержать его. Пётр был великолепен весь вечер. Он был настроен на игру», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Кочетков был признан НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Айлендерс», в котором «ураганы» одержали сухую победу со счётом 4:0. Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот и оставил их в неприкосновенности.