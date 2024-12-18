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«Пётр был великолепен». Главный тренер «Каролины» — об игре Кочеткова с «Айлендерс»

«Пётр был великолепен». Главный тренер «Каролины» — об игре Кочеткова с «Айлендерс»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков был лучшим игроком во встрече с «Нью‑Йорк Айлендерс».

«Кочетков явно был лучшим игроком сегодня. Мы забросили много и немного расслабились. Такое иногда случается: когда вы получаете раннее преимущество, трудно удержать его. Пётр был великолепен весь вечер. Он был настроен на игру», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Кочетков был признан НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Айлендерс», в котором «ураганы» одержали сухую победу со счётом 4:0. Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот и оставил их в неприкосновенности.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 05:47 (pp)     2:0 Мартинук (Стаал) – 08:21     3:0 Джост (Гостисбер, Рослович) – 31:13     4:0 Ахо (Робинсон, Славин) – 39:44    
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