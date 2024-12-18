«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 декабря, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5) 1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5) 1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5) 1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)
На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 48 очками после 35 матчей.
Минское «Динамо» после 34 встреч имеет в активе 38 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
В первом матче этих команд в сезоне сильнее был «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.
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