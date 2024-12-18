«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 декабря, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 48 очками после 35 матчей.

Минское «Динамо» после 34 встреч имеет в активе 38 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В первом матче этих команд в сезоне сильнее был «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.