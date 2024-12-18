Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 48 очками после 35 матчей.

Минское «Динамо» после 34 встреч имеет в активе 38 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В первом матче этих команд в сезоне сильнее был «Трактор» со счётом 4:3 ОТ.

Материалы по теме
«Трактор» объявил о переходе американского защитника системы «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android