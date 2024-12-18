«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 декабря, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4) 2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5) 3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5) 4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5) 4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5) 4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)
«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 40 очков за 36 матчей.
«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.
Это будет первая очная встреча команд в нынешнем сезоне.
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