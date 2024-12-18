«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 декабря, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 40 очков за 36 матчей.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.

Это будет первая очная встреча команд в нынешнем сезоне.