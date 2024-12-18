Вратарь «Каролины» Кочетков признан второй звездой дня НХЛ

25-летний российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков признан второй звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот и оставил их в неприкосновенности.

Третьей звездой дня признан вратарь Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз». В игре с «Сиэтл Кракен» голкипер оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков.

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне, который в игре с «Баффало Сэйбрз» (6:1) забросил три шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.