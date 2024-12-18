Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин подвёл итог первой половины регулярки для клуба

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин подвёл итог первой половины регулярки для клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итог первой половины регулярки для казанского клуба.

— Третье место в таблице Востока, 21 победа в 32 матчах – как оцените итог первой половины регулярки?
— Скорее, положительно. Мы выходили играть на победу в каждом матче, и практически в каждой игре у нас были длительные отрезки, когда мы доминировали, показывали тот хоккей, который ставим ещё с летних сборов, и за счёт этого получали преимущество на площадке. Команда это видит, поэтому продолжаем работать в том же направлении, чтобы к решающим матчам мы могли показывать свою лучшую игру на более длительных отрезках. Потенциал для прогресса у нас есть, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android