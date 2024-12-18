Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин подвёл итог первой половины регулярки для клуба

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итог первой половины регулярки для казанского клуба.

— Третье место в таблице Востока, 21 победа в 32 матчах – как оцените итог первой половины регулярки?

— Скорее, положительно. Мы выходили играть на победу в каждом матче, и практически в каждой игре у нас были длительные отрезки, когда мы доминировали, показывали тот хоккей, который ставим ещё с летних сборов, и за счёт этого получали преимущество на площадке. Команда это видит, поэтому продолжаем работать в том же направлении, чтобы к решающим матчам мы могли показывать свою лучшую игру на более длительных отрезках. Потенциал для прогресса у нас есть, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.