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«Ак Барс» способен побеждать каждого». Гатиятулин оценил шансы клуба на Кубок Гагарина

«Ак Барс» способен побеждать каждого». Гатиятулин оценил шансы клуба на Кубок Гагарина
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил шансы казанского клуба завоевать Кубок Гагарина.

— Сейчас можно говорить, что нынешний «Ак Барс» — претендент на Кубок?
— «Ак Барс» всегда ставит самые высокие цели. Кто внимательно смотрит чемпионат, видит, что явных фаворитов сейчас нет, в плей-офф может произойти что угодно. В лиге хватает сильных команд со своим почерком, со своими козырями и тренерскими идеями. Мы со всеми сыграли, видим, что способны побеждать каждого, способны как вытаскивать сложные матчи на характере, так и сами вести игру. Это уже хорошая отправная точка на будущее. Но в итоге всё равно будет решаться в мелочах, над которыми мы работаем внутри команды, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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