Анвар Гатиятулин рассказал о работе «Ак Барса» на трансферном рынке

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о работе казанского клуба на трансферном рынке.

— Ни один тренер не откажется от усиления. Мы ещё на нашей летней пресс-конференции с генеральным менеджером Маратом Валиуллиным говорили о желании подписать праворукого нападающего, в идеале центрального. Работа ведётся. Важно понимать, что усиление должно стать усилением. Брать кого-то просто потому, что у нас есть место под потолком, – не наш случай. Российских игроков уровня первого-второго звена ведущих клубов КХЛ заполучить практически нереально, с легионерами из других чемпионатов тоже ситуация сложная. Тем более мы видим, что в этом году многие из иностранцев не приживались.

— Вы публично говорили о желании видеть в команде Майкла Маклауда, а в итоге он оказался в Омске.

— Рассматривали эту кандидатуру, но не зацикливались на ней. Все знают, что в его истории хватает нюансов в связи с необходимостью отбыть в Канаду в плей-офф.

— Применительно к «Ак Барсу» звучали фамилии О'Делла, Воробьёва.

— Были варианты, которые обсуждались, но это не значит, что мы были близки к сделке. Многие команды ищут варианты – это стандартный процесс. Как я и говорил, работа ведётся, но не ограничивается трансферным рынком. Внутренние резервы у нас тоже есть, не менее важная задача тренерского штаба и менеджмента их находить, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.