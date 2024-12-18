Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на информацию о возможном обмене Коршкова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на информацию о возможном обмене нападающего Егора Коршкова из казанского клуба.

— Много вопросов и по Коршкову, который неоднократно оставался в запасе, притом, что является статусным игроком.

— Все изменения в составе происходят только по одной причине, которую я также неоднократно объяснял: мы выпускаем сильнейший состав на каждую конкретную игру. Никаких подводных камней нет. Ребята это знают. С Егором также много разговариваем, объясняем ситуацию, в чём надо прибавлять – никаких обид нет, всё честно. У него были определённые проблемы с физическим состоянием, над которым поработал в паузе. Сезон длинный, всякое бывает, но верим, что он принесёт нам пользу. Удачных матчей у него хватало, надо вернуть стабильность.

— То есть информация о его скором обмене – слух?

— Какие-то разговоры на уровне проявления интереса, может, и велись, но я считаю, что та обойма, с которой мы вошли в сезон, конкурентоспособна. Если усилим одну-две позиции, то будет совсем здорово, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.