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Гатиятулин объяснил, почему использует фразы на татарском на пресс-конференциях «Ак Барса»

Гатиятулин объяснил, почему использует фразы на татарском на пресс-конференциях «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, почему использует фразы на татарском на пресс-конференциях казанской команды.

— Ваша визитная карточка в этом сезоне – фразы на татарском на пресс-конференциях.
— Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова и процесс хоть как-то, но идёт. Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Из уважения к болельщикам пытаюсь говорить на татарском». Интервью с тренером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Из уважения к болельщикам пытаюсь говорить на татарском». Интервью с тренером «Ак Барса»
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