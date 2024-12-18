Гатиятулин объяснил, почему использует фразы на татарском на пресс-конференциях «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, почему использует фразы на татарском на пресс-конференциях казанской команды.

— Ваша визитная карточка в этом сезоне – фразы на татарском на пресс-конференциях.

— Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова и процесс хоть как-то, но идёт. Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.