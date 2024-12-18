Пашков: «Динамо» не угадало с вратарём Миской, его потенциал выглядел ограниченным

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков заявил, что московское «Динамо» не угадало с приглашением вратаря Хантера Миски.

«С начала чемпионата было понятно, что «Динамо» не угадало с вратарём Миской. Было видно, что потенциал этого голкипера ограничен. А самое главное, что не просматривалось желания что-то изменить. Казалось, что Миску всё устраивало — от техники своей игры до, наверное, зарплаты. То есть потенциал этого хоккеиста выглядел ограниченным», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Московское «Динамо» с 47 очками после 36 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.