Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о поездке на КПК, где он был по приглашению Романа Ротенберга

Гатиятулин рассказал о поездке на КПК, где он был по приглашению Романа Ротенберга
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о поездке на Кубок Первого канала, куда он ездил по приглашению наставника СКА и «России 25» Романа Ротенберга.

— Мы говорим с вами на Кубке Первого канала, куда, со слов главного тренера «России 25» Романа Ротенберга, вас пригласили «для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной». Можете раскрыть детали поездки?
— Посмотрел вживую несколько матчей, после игр обсудили увиденное со штабом сборной, поделились мнением. Интересный турнир, много зрителей на трибунах. Наш Илья Сафонов достойно представил «Ак Барс», надеюсь, эти игры дадут ему дополнительный толчок. По своему опыту работы в молодёжной и национальной командах знаю, как для игроков важно и почётно выйти в форме с гербом, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Из уважения к болельщикам пытаюсь говорить на татарском». Интервью с тренером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Из уважения к болельщикам пытаюсь говорить на татарском». Интервью с тренером «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android