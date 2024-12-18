Гатиятулин рассказал о поездке на КПК, где он был по приглашению Романа Ротенберга

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о поездке на Кубок Первого канала, куда он ездил по приглашению наставника СКА и «России 25» Романа Ротенберга.

— Мы говорим с вами на Кубке Первого канала, куда, со слов главного тренера «России 25» Романа Ротенберга, вас пригласили «для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной». Можете раскрыть детали поездки?

— Посмотрел вживую несколько матчей, после игр обсудили увиденное со штабом сборной, поделились мнением. Интересный турнир, много зрителей на трибунах. Наш Илья Сафонов достойно представил «Ак Барс», надеюсь, эти игры дадут ему дополнительный толчок. По своему опыту работы в молодёжной и национальной командах знаю, как для игроков важно и почётно выйти в форме с гербом, — сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.