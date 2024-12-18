Назаров поделился мнением о возобновлении регулярного чемпионата КХЛ после паузы

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о возобновлении регулярного чемпионата КХЛ после Кубка Первого канала.

«После паузы на Кубок Первого канала возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Накануне сразу же получился насыщенный и событийный игровой день, вновь появились интересные результаты. На трибунах постоянно аншлаг. Люди активно ходят на хоккей, что не может не радовать. Значит, лига двигается в правильном направлении.

Мы живём в непростое время, победы куются в том числе в тылу. Наш национальный лидер завтра проведёт прямую линию, в рамках которой ответит на все главные вопросы людей. Очень важно, что все мы едины и сплочены. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.