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Вячеслав Быков: сложно сказать, какую философию сейчас исповедует «Салават»

Вячеслав Быков: сложно сказать, какую философию сейчас исповедует «Салават»
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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал игру уфимской команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В Башкортостане свои традиции хоккея. Сложно сказать, какую философию сейчас исповедует «Салават». Но в команде есть много опытных легионеров. Они сейчас занимаются тем, что передают опыт молодым энергичным хоккеистам. Руководство рассчитывает на это. Такой симбиоз опыта и энергии часто приводит к большим победам и высоким результатам.

Однозначно, уфимцы планируют пройти далеко в плей-офф. Опытные легионеры знают, как подготовиться к играм на вылет. Они помогут молодым хоккеистам распределить силы на сезон», – приводит слова Быкова Metaratings.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 33 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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