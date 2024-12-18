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Комтуа — об уходе О'Делла: грустно, ведь он — одна из причин, по которой я приехал сюда

Комтуа — об уходе О'Делла: грустно, ведь он — одна из причин, по которой я приехал сюда
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался об уходе форварда Эрика О'Делла из стана бело-голубых.

«Это грустно, ведь он — одна из причин, по которой я приехал сюда. Мне будет очень его не хватать, Эрик был очень важным игроком для команды. К сожалению, в последнее время его преследовали травмы. Но, где бы он ни оказался, я думаю, что у него всё будет хорошо, я за него не беспокоюсь», — приводит слова Комтуа ТАСС.

В нынешнем сезоне О'Делл провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

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