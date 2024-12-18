Меркли: «СКА Арена» впечатляет, но стадион «Авангарда» мне нравится больше

Защитник «Авангарда» Райан Меркли рассказал о своих впечатлениях от «СКА Арены» и сравнил её с омским стадионом.

— Как вам «СКА Арена»?

— Мне повезло сыграть на ней ещё в прошлом сезоне. Она впечатляет. Очень большая, классный опыт.

— Сравнимо с ареной «Авангарда»?

— Она, наверное, поменьше, но тоже очень большая. И постоянно битком. У нас классные болельщики, арена шумная. Тоже очень впечатляющее сооружение. Мне она, конечно, немного больше нравится, но арена СКА в любом случае крутая, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

Ранее Меркли заявил, что в команде чувствуется давление в связи с нестабильными результатами омского клуба.