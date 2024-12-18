Российский хоккеист приговорён к двум годам тюрьмы за шпионаж в Польше

21-летний российский хоккеист Максим Сергеев приговорён к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения в Польше за шпионаж, сообщает Iltalehti со ссылкой на L'Equipe.

Кроме того, Сергеева оштрафовали на € 1220. У игрока были конфискованы деньги, заработанные в ходе шпионажа, и 7,28 грамма марихуаны, которые у него были в день ареста в июне 2023 года. Польша депортирует Сергеева обратно на родину 26 мая 2025 года. До тех пор он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

Сообщается, что Сергеев играл в клубе «Заглембе», откуда его отправили в фарм. Позже ему в телеграм написал некий Андрей, который предложил хоккеисту работу в Польше. По данным L'Equipe, Андрей был из ФСБ России.

Первые задания были лёгкими. Андрей предложил Сергееву просто написать в социальных сетях сообщения о том, что спецоперация на Украине не касается польского народа. За это Сергееву заплатили несколько долларов в криптовалюте.

Позже Сергееву поручили поиск учреждений, так или иначе связанных с польской армией или силами НАТО. Информация должна была быть максимально документирована. Вскоре Максим вошёл в ячейку, состоящую примерно из 15 человек, членам которой обещали $ 10 000, если им удастся каким-либо образом остановить поезд, направлявшийся на Украину. Вскоре некоторых членов ячейки арестовали.

Сергеев продолжал делать фотографии и пересылал их, пока в июне 2023 года бывшего хоккеиста не арестовали по подозрению в шпионаже.

Сообщается, что, помимо Сергеева, в шпионаже обвинялись также белорусы и украинцы. На компьютере Максима были обнаружены подробные сводки, которые он формировал для отправки.