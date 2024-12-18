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Нападающий Даниил Тарасов и защитник Никита Пивцакин пополнили румынский клуб

Нападающий Даниил Тарасов и защитник Никита Пивцакин пополнили румынский клуб
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Нападающий Даниил Тарасов и защитник Никита Пивцакин пополнили румынский клуб «Чиксереда». Об этом сообщает пресс-служба команды.

33-летний Тарасов за свою карьеру в КХЛ играл за такие команды, как московское «Динамо», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Куньлунь». В НХЛ форвард выступал за «Сан-Хосе Шаркс». В прошлом сезоне Тарасов играл за «Куньлунь», французский «Шамони» и «Юнисон-Москва».

Никита Пивцакин имеет 545 матчей в КХЛ за такие клубы, как «Авангард», ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Амур», «Сочи». В прошлом сезоне игрок обороны выступал за словацкий «Липтовский Микулаш» и французский «Гренобль».

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