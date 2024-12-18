«Мне будет очень его не хватать в команде, но такова жизнь». Пакетт — об уходе О'Делла

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт высказался об уходе форварда Эрика О'Делла из стана бело-голубых.

«Он отличный парень и великолепный игрок. Мне будет очень его не хватать в команде, но такова жизнь. Он отдавал всего себя команде, старался быть максимально полезным. Очень жаль, что так всё сложилось», — цитирует Пакетта ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги О'Делл провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.