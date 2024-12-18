Иван Демидов установил рекорд результативности для игроков СКА до 19 лет
Поделиться
Нападающий СКА Иван Демидов перед матчем с «Локомотивом» отпраздновал 19-летие. Таким образом, армейский рекорд результативности для игроков до 19 лет – 20 (6+14) очков за сезон. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
В советский период лучшее достижение в чемпионатах страны на счету Николая Дроздецкого (14 баллов в сезоне-1975/1976). В российской истории по 11 очков за сезон до 19-летия набирали Юрий Трубачёв (2000/2001) и Василий Подколзин (2019/2020).
Вчера, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5) 1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5) 1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5) 2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4) 2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)
Комментарии
- 18 декабря 2024
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:05
-
17:50
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:15
-
15:45
-
15:27
-
15:12
-
14:48
-
14:34
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:29
-
13:13
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:54
-
11:40
-
11:29
-
11:15
-
11:11