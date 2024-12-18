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Иван Демидов установил рекорд результативности для игроков СКА до 19 лет

Иван Демидов установил рекорд результативности для игроков СКА до 19 лет
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Нападающий СКА Иван Демидов перед матчем с «Локомотивом» отпраздновал 19-летие. Таким образом, армейский рекорд результативности для игроков до 19 лет – 20 (6+14) очков за сезон. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В советский период лучшее достижение в чемпионатах страны на счету Николая Дроздецкого (14 баллов в сезоне-1975/1976). В российской истории по 11 очков за сезон до 19-летия набирали Юрий Трубачёв (2000/2001) и Василий Подколзин (2019/2020).

Вчера, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Плотников (Бардаков) – 12:13 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут, Иванов) – 15:01 (5x5)     1:2 Шалунов (Берёзкин) – 24:29 (5x5)     2:2 Алистров (Рендулич, Хайруллин) – 28:32 (5x4)     2:3 Берёзкин (Шалунов, Гернат) – 52:07 (5x4)    
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