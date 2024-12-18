Экстренному вратарю «Оттавы» пришлось бежать по дороге с формой, чтобы успеть на игру НХЛ

Перед игрой «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» 15 декабря во время разминки травму получил запасной вратарь канадского клуба Антон Форсберг.

В связи с этим «сенаторам» пришлось вызвать на замену экстренного вратаря. Им стал 22-летний вратарь Зак Дитц, играющий за Университет Оттавы.

Вызванный в последнюю секунду Дитц был вынужден торопиться, и из-за пробок ему пришлось бежать с экипировкой на арену.

Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч

Однако сыграть во встрече с «пингвинами» ему не удалось. «Оттава» победила в овертайме со счётом 3:2, а голкипер канадского клуба Линус Улльмарк отразил 25 бросков.