Экстренному вратарю «Оттавы» пришлось бежать по дороге с формой, чтобы успеть на игру НХЛ
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Перед игрой «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз» 15 декабря во время разминки травму получил запасной вратарь канадского клуба Антон Форсберг.
В связи с этим «сенаторам» пришлось вызвать на замену экстренного вратаря. Им стал 22-летний вратарь Зак Дитц, играющий за Университет Оттавы.
Вызванный в последнюю секунду Дитц был вынужден торопиться, и из-за пробок ему пришлось бежать с экипировкой на арену.
Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч
Однако сыграть во встрече с «пингвинами» ему не удалось. «Оттава» победила в овертайме со счётом 3:2, а голкипер канадского клуба Линус Улльмарк отразил 25 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Шабо (Жиру, Годетт) – 07:34 1:1 Лизотт (Аччари, Грызлик) – 42:40 2:1 Батерсон (Шабо, Норрис) – 46:38 2:2 Летанг – 52:42 3:2 Ткачук (Сандерсон) – 61:46
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