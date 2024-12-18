Вячеслав Быков назвал причины лидерства «Локомотива» в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал успешную игру ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Локомотив» в своё время сделал ставку на молодёжь, и теперь эта ставка оправдывается. Когда я ещё работал в ЦСКА, я общался с руководителями «Локомотива», обменивался с ними опытом. Было очень интересно и познавательно. Клуб серьёзно подошёл к идее комплектования состава своими воспитанниками.

Он одним из первых стал создавать свой интернат и школу. Вот вам и результат, сейчас команда лидирует в лиге. Опыт постепенно набирается, тренеры растут. Поэтому я не удивлён успехами «Локомотива», – приводит слова Быкова Metaratings.