Плющев — о ЦСКА: команда, грубо говоря, по нынешним меркам середнячок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подробно оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— ЦСКА – это команда, которая не «на перспективу», а всегда. Поэтому если что-то не соответствует, значит, надо предпринимать и думать, почему это так. А то, что ЦСКА в последних матчах забрали свои очки, – ну они должны были брать. У них вообще очень сильный состав, я не знаю, почему они так кувыркаются. То выиграют, то проиграют, то проиграют, то выиграют…

Поэтому сказать, что они явные фавориты, не могу. Но то, что состав ЦСКА готов решать большие задачи, – совершенно однозначно. Готов по своему внутреннему содержанию, по комплектации команды он готов решать большие задачи.

— Так ли важна историческая составляющая? Чтобы был дух ЦСКА, чтобы играли именно в советский хоккей… Если есть результат, очки.

— Для болельщиков, наверное, важно количество очков. Для меня как человека, который играл в легендарном ЦСКА и сам имеет к нему непосредственное отношение, содержание игры. И я это говорил. Там нет того, что хотелось бы видеть. Команда, грубо говоря, по нынешним меркам тот же середнячок, как и многие команды. Для ЦСКА это, будем так говорить, не тот коленкор, — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 34 матчей.