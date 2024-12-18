Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о ЦСКА: команда, грубо говоря, по нынешним меркам середнячок

Плющев — о ЦСКА: команда, грубо говоря, по нынешним меркам середнячок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подробно оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— ЦСКА – это команда, которая не «на перспективу», а всегда. Поэтому если что-то не соответствует, значит, надо предпринимать и думать, почему это так. А то, что ЦСКА в последних матчах забрали свои очки, – ну они должны были брать. У них вообще очень сильный состав, я не знаю, почему они так кувыркаются. То выиграют, то проиграют, то проиграют, то выиграют…

Поэтому сказать, что они явные фавориты, не могу. Но то, что состав ЦСКА готов решать большие задачи, – совершенно однозначно. Готов по своему внутреннему содержанию, по комплектации команды он готов решать большие задачи.

— Так ли важна историческая составляющая? Чтобы был дух ЦСКА, чтобы играли именно в советский хоккей… Если есть результат, очки.
— Для болельщиков, наверное, важно количество очков. Для меня как человека, который играл в легендарном ЦСКА и сам имеет к нему непосредственное отношение, содержание игры. И я это говорил. Там нет того, что хотелось бы видеть. Команда, грубо говоря, по нынешним меркам тот же середнячок, как и многие команды. Для ЦСКА это, будем так говорить, не тот коленкор, — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 34 матчей.

Материалы по теме
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android