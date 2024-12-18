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«Конкретного плана развития нет». Конюшков — про общение с «Монреалем»

«Конкретного плана развития нет». Конюшков — про общение с «Монреалем»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал про общение с тренерским штабом «Монреаль Канадиенс». Напомним, канадский клуб выбрал хоккеиста под общим 110‑м номером на драфте НХЛ ‑ 2023.

«Конкретного плана развития нет. Два-три месяца назад мне написали и спросили, как у меня дела. Они также прислали видеозаписи игры одного защитника НХЛ. Кроме этого, никакого общения не было. У меня с ними нет такого тесного общения, как с Иваном Демидовым», — приводит слова Конюшкова RG.

В текущем сезоне 21-летний Конюшков провёл 34 матча, в которых набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

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