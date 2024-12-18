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«Добавили вывески, огоньки, лампочки». Защитник СКА — об изменениях на «СКА Арене»

«Добавили вывески, огоньки, лампочки». Защитник СКА — об изменениях на «СКА Арене»
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Защитник СКА Сергей Сапего рассказал об изменениях на «СКА Арене», которые он заметил. Вчера, 17 декабря, армейцы провели первый матч на новом стадионе в нынешнем сезоне КХЛ, где проиграли ярославскому «Локомотиву» (2:3).

— Смогли заметить какие-то изменения на «СКА Арене»?
— Наверное, детали интерьера больше изменились, вывески где-то новые повесили. Какие-то огоньки добавили, лампочки. Поэтому, наверное, больше в интерьере. А так, на льду особо изменений нет.

— Лёд такой же, какой был в Ледовом дворце?
— Да, такой же. Особо не чувствовалось разницы, — приводит слова Сапего «ВсеПроСпорт».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг оценил изменения на «СКА Арене».

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