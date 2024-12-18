Василий Демченко дебютирует за минское «Динамо» в родном Челябинске

Сегодня, 18 декабря, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Встреча начнётся в 17:00. Стали известны составы команд на игру.

Голкипер Василий Демченко дебютирует за минское «Динамо» в родном для него Челябинске. Нападающий Диллон Дюбе возвращается в состав «Динамо».

Фото: ХК «Динамо» Минск

Состав «Трактора»:

Фото: ХК «Трактор»

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за «Адмирал» в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.