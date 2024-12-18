Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Демченко дебютирует за минское «Динамо» в родном Челябинске

Василий Демченко дебютирует за минское «Динамо» в родном Челябинске
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Встреча начнётся в 17:00. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

Голкипер Василий Демченко дебютирует за минское «Динамо» в родном для него Челябинске. Нападающий Диллон Дюбе возвращается в состав «Динамо».

Фото: ХК «Динамо» Минск

Состав «Трактора»:

Фото: ХК «Трактор»

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за «Адмирал» в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

Материалы по теме
«С Кравцом говорили один раз, больше со мной не общался». Откровенное интервью с Демченко
Эксклюзив
«С Кравцом говорили один раз, больше со мной не общался». Откровенное интервью с Демченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android