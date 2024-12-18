Защитник «Трактора»: хоккей в Челябинске набирает обороты, хорошо бы иметь новую арену

Защитник «Трактора» Илья Карпухин заявил, что в последние годы ажиотаж вокруг команды повышается и не всегда болельщики могут приобрести билеты на домашние встречи. «Арена-Трактор» была открыта в 2009 году и вмещает 7500 зрителей на хоккейных матчах.

— Многие считают, что в Челябинске нужна новая большая арена. Вы согласны?

— Сложно сказать. Такой ажиотаж появился в последние пару лет, до этого такого не было. Конечно, было бы здорово, если бы у нас была арена побольше, не было бы таких битв за билеты. Но, с другой стороны, «Арена-Трактор» как родная. Я там играл в детской школе, в молодёжке, для меня это родная арена. Не знаю, с какими чувствами бы я её покидал. В любом случае хоккей действительно набирает популярность в Челябинске, и хорошо бы иметь новую арену, — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Трактор» провёл 35 матчей и на данный момент расположился на первой строчке в Восточной конференции КХЛ.