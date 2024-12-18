Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора»: хоккей в Челябинске набирает обороты, хорошо бы иметь новую арену

Защитник «Трактора»: хоккей в Челябинске набирает обороты, хорошо бы иметь новую арену
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Илья Карпухин заявил, что в последние годы ажиотаж вокруг команды повышается и не всегда болельщики могут приобрести билеты на домашние встречи. «Арена-Трактор» была открыта в 2009 году и вмещает 7500 зрителей на хоккейных матчах.

— Многие считают, что в Челябинске нужна новая большая арена. Вы согласны?
— Сложно сказать. Такой ажиотаж появился в последние пару лет, до этого такого не было. Конечно, было бы здорово, если бы у нас была арена побольше, не было бы таких битв за билеты. Но, с другой стороны, «Арена-Трактор» как родная. Я там играл в детской школе, в молодёжке, для меня это родная арена. Не знаю, с какими чувствами бы я её покидал. В любом случае хоккей действительно набирает популярность в Челябинске, и хорошо бы иметь новую арену, — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Трактор» провёл 35 матчей и на данный момент расположился на первой строчке в Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Карпухин — о КПК: избалованным болельщикам, критикам, наверное, не нравится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android