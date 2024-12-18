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Стала известна степень серьёзности травмы Ивана Барбашёва

Стала известна степень серьёзности травмы Ивана Барбашёва
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв вернётся в строй со дня на день из-за небольшого повреждения верхней части тела. Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что пока не знает, сможет ли россиянин принять участие в ближайшем матче с «Ванкувером», запланированным на 20 декабря.

Барбашёв из-за травмы не смог доиграть предыдущую встречу с «Миннесотой». Россиянин покинул игру после первого периода с травмой верхней части тела после столкновения с форвардом «Уайлд» Маркусом Фолиньо и больше на лёд не возвращался.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провёл 31 матч и набрал 30 очков — забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.

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