Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Перерыв сбил наш ритм». Форвард московского «Динамо» — о причинах поражения от «Барыса»

«Перерыв сбил наш ритм». Форвард московского «Динамо» — о причинах поражения от «Барыса»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев прокомментировал результат матча с «Барысом» (0:2) и заявил, что небольшая пауза в регулярном чемпионате КХЛ выбила бело-голубых из ритма и стала одной из причин поражения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Барыс
Астана
0:1 Бурдасов (Омирбеков, Асетов) – 20:38 (5x5)     0:2 Бурдасов (Савицкий) – 59:04 (en)    

— Мы не до конца были нацелены на ворота, отдавали лишние пасы. И, конечно, реализовать моменты не удалось. Нужно было забивать, чего мы не сделали, поэтому у нас 0 на табло.

— Пауза в КХЛ негативно сказалась на «Динамо»?
— Пауза в матчах немного сказалась. Когда играешь, легче сохранять форму, перерыв чуть сбил наш ритм. Ничего страшного, у всех эта пауза была, — цитирует Михеева Legalbet.

На данный момент «Динамо» расположилось на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» на своей площадке всухую уступило «Барысу», Бурдасов оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android