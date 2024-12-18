«Перерыв сбил наш ритм». Форвард московского «Динамо» — о причинах поражения от «Барыса»

Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев прокомментировал результат матча с «Барысом» (0:2) и заявил, что небольшая пауза в регулярном чемпионате КХЛ выбила бело-голубых из ритма и стала одной из причин поражения.

— Мы не до конца были нацелены на ворота, отдавали лишние пасы. И, конечно, реализовать моменты не удалось. Нужно было забивать, чего мы не сделали, поэтому у нас 0 на табло.

— Пауза в КХЛ негативно сказалась на «Динамо»?

— Пауза в матчах немного сказалась. Когда играешь, легче сохранять форму, перерыв чуть сбил наш ритм. Ничего страшного, у всех эта пауза была, — цитирует Михеева Legalbet.

На данный момент «Динамо» расположилось на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ.