Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Гавриков рассказал, как проводит свободное время в Лос-Анджелесе

Владислав Гавриков рассказал, как проводит свободное время в Лос-Анджелесе
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, как проводит свободное время в Городе ангелов.

«Моя светская жизнь находится здесь. На соседнем льду у меня катается дочка, несколько раз в неделю мы с ней ходим на фигурное катание. У нас не так много времени куда-то выезжать, мы ходим на «Лейкерс», баскетбол, можем сходить несколько раз в год, если получится с расписанием. Выехать на ужин в Беверли-Хиллз.

В самом центре не очень чисто, увидишь, сколько там бездомных, иногда там безопасно. Там много всего такого, там бы я жить не хотел. Там, где живём мы, хорошее место, но вдали, на игру добираемся 45 минут с пробками», — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Материалы по теме
Гавриков высказал своё отношение к Турниру четырёх наций от НХЛ без сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android