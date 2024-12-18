Владислав Гавриков рассказал, как проводит свободное время в Лос-Анджелесе

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, как проводит свободное время в Городе ангелов.

«Моя светская жизнь находится здесь. На соседнем льду у меня катается дочка, несколько раз в неделю мы с ней ходим на фигурное катание. У нас не так много времени куда-то выезжать, мы ходим на «Лейкерс», баскетбол, можем сходить несколько раз в год, если получится с расписанием. Выехать на ужин в Беверли-Хиллз.

В самом центре не очень чисто, увидишь, сколько там бездомных, иногда там безопасно. Там много всего такого, там бы я жить не хотел. Там, где живём мы, хорошее место, но вдали, на игру добираемся 45 минут с пробками», — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».