Владислав Гавриков рассказал, почему тяжело играть за «Лос-Анджелес»

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, почему тяжело играть за «Кингз», и упомянул большое количество перелётов.

— Ты рассказывал, что в Лос-Анджелесе тяжелее играть из-за разницы во времени.

— Ещё много перелётов, сравнивая с другими командами лиги. Мы летаем достаточно далеко, у нас такая особенность, что мы так находимся. Но тяжелее в Колорадо, оно же в горах находится, и в моменте чувствуешь, как тяжело дышать. Не помню, в скольких метрах над уровнем моря у них находится город, вроде бы две тысячи с чем-то (2073 метра. — Прим. «Чемпионата»). Если ты играл в прошлую ночь и прилетаешь туда, чувствуешь, что тяжело, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».