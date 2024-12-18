«Буду блокировать его броски». Гавриков о том, что будет мешать Овечкину установить рекорд

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков заявил, что будет мешать капитану «Вашингтона» Александру Овечкину забить рекордный гол в НХЛ в случае их встречи в потенциально рекордном матче. Российский игрок обороны назвал группу «Руки Вверх!» в числе любимых исполнителей, которых с удовольствием готов послушать.

— У меня «Руки Вверх!» ассоциируются с Овечкиным. Мне кажется, когда он побьёт рекорд, то снимет «Лужники» и их туда пригласит.

— Даже «Лужники» снимать необязательно, но да, Овечкин точно скоро побьёт рекорд. Ещё с таким темпом, с которым он идёт. Вообще красавчик.

— Хотел бы ты оказаться на льду [в этот момент]?

— Нет, ни в коем случае, ни на поле, ни на лавке. На лавке ладно ещё, может быть, но на льду — ни в коем случае. Я буду блокировать все его броски (улыбается). На самом деле, это круто, но вратарь, которому он забросит [рекордную шайбу], навсегда будет во всех хайлайтах. И будет упоминание: «Александр Овечкин забил рекордный гол такому-то вратарю». И это навсегда, не хочу быть в этом хайлайте. Если бы я ему отдал пас на пустые, а он забил, тогда да, другое дело.

— Этим летом вы с Овечкиным вместе отдыхали?

— Да. Просто так совпало, что оказались в одном отеле. Много ребят было. Было весело, у нас был сильный пляжный волейбол, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

На данный момент Овечкин отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.