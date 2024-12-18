Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, что нужно делать, чтобы забивать голы лучшим вратарям НХЛ.

— Когда играют против Макдэвида, говорят, что нужно ограничить ему пространство, не давать двигаться, быть жестчё. А как обстоят дела с топовыми вратарями?

— Самоё распространённое — любому вратарю не нравится, когда перед ним игрок. По возможности [нужно] постоянно быть у него на глазах, мешать видеть шайбу, момент броска. Подставления, опять же, сразу создаются отскоки и моменты появляются.

Наверное, это единственное, что можешь сделать против топовых вратарей. Когда у тебя немного времени, чтобы подготовить бросок, он не всегда получается сильным, точным, вот в такие моменты, чтобы забить, нужен игрок перед воротами. Чтобы мешал и вратарь из-под него выглядывал. В такой момент, если будет бросок, любой может залететь, потому что вратарь не увидел, либо шайба отскочила на клюшку и сразу забили. Любой топовый вратарь так может пропустить.

Это очень важный момент, на нём, думаю, делает акцент любая команда не только НХЛ, но и КХЛ. Во всех лигах говорят, что чем больше трафика перед воротами, тем выше шанс забить, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».