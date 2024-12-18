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«Вырубил человека с одного удара». Гавриков — об эффектной драке Подколзина

«Вырубил человека с одного удара». Гавриков — об эффектной драке Подколзина
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Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков прокомментировал драку Василия Подколзина с защитником «Нэшвилла» Жереми Лозоном и схватку Павла Бучневича с Понтусом Хольмбергом из «Торонто».

— Как тебе драка Подколзина с нокаутом?
— Написал, что с ним летом вообще нельзя шутить. Вырубил человека с одного удара, разбил лоб. Он мне написал, говорит, что подрался с этим, а я в тот момент ещё не видел драку, просто поздравил, что он впервые отдал пас или что-то такое. А он мне рассказывает, что только начал нормально с ним играть, как подрался и сел на пять минут. Потом открыл в соцсетях, посмотрел, как Вася пробил человеку, даже кровь пустил.

— А драку Бучневича?
— Тоже видел. На следующий день написал, сказал, что нельзя с ними шутить, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

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