«Вырубил человека с одного удара». Гавриков — об эффектной драке Подколзина

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков прокомментировал драку Василия Подколзина с защитником «Нэшвилла» Жереми Лозоном и схватку Павла Бучневича с Понтусом Хольмбергом из «Торонто».

— Как тебе драка Подколзина с нокаутом?

— Написал, что с ним летом вообще нельзя шутить. Вырубил человека с одного удара, разбил лоб. Он мне написал, говорит, что подрался с этим, а я в тот момент ещё не видел драку, просто поздравил, что он впервые отдал пас или что-то такое. А он мне рассказывает, что только начал нормально с ним играть, как подрался и сел на пять минут. Потом открыл в соцсетях, посмотрел, как Вася пробил человеку, даже кровь пустил.

— А драку Бучневича?

— Тоже видел. На следующий день написал, сказал, что нельзя с ними шутить, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».