«Кричит, слюни летят. Думал, что кому-то разобьют лоб». Гавриков — о характере Тортореллы

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о непростом характере главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы. Россиянин выступал под руководством тренера за «Коламбус».

— Ты бы удивился, получи сейчас сообщение от Матвея Мичкова?

— Нет, а почему должен удивиться? Не удивился бы, плюс там сейчас Олег Знарок и Егор Замула за них играет, с его семьёй мы на ужин ходили.

— Если бы Мич у тебя спросил пару советов, как противостоять этому жёсткому давлению со стороны Джона Тортореллы, какие бы советы дал?

— Уже посидел, считай, посадил его на пару игр. Какой это этап воспитательный? Один из. Думаю, Торторелла на него поорал пару раз. Он уже пропустил пару игр, думаю, третий будет, только если Матвей ему ответит и они закусятся. Видел, когда ребята отвечали. У нас с Дюбуа были интересные баталии в раздевалке. Он отвечает, тот – ему, завязывается словесная драка, и ты с замиранием сердца в раздевалке следишь, что же будет дальше. Будто смотришь кино с первого ряда. Торторелла кричит, слюни летят, этот на него орёт. Думал, что сейчас точно кому-то разобьют лоб.

— Отвечать Торторелле можно или противопоказано?

— Ему нравится, когда отвечают. Так что Матвею можно выучить пару фраз, чтобы отвечать. Но это нужно делать по делу, нельзя после четырёх потерь шайбы, например, сказать тренеру, что он дебил. Но если ты прав и отстаиваешь свою точку зрения, думаю, это неплохо.

— Для него важно, чтобы проявлялся характер?

— Важно, чтобы тебе не было всё равно, чтобы не безразлично было. Думаю, любой тренер оценит, когда человек вовлечён. Даже если ты не согласен, зол, но высказываешь свои эмоции, точку зрения в правильном русле, в нужный момент, думаю, это хорошо и говорит о том, что тебе не всё равно на ситуацию, чтобы не повесил голову и не обиделся. Ты в моменте показываешь, что у тебя есть эмоции, переживания.

— А тебе школа Тортореллы помогла?

— Да, 100%. Он хорошо тренирует. Думаю, Олег Валерьевич ему знаком, он там хорошо понимает и гармонирует. Думаю, да, он может поднастраивать молодых. Возможно, эта школа не всем подходят, не все с ней согласны, но она есть. Так же, как у нас у Петра Воробьёва или Олега Знарка. Такие подходы — своеобразные, кому-то сильно помогают, а кто-то может и подзакиснуть, — сказал Гавриков в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».